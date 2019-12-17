شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينيون يطالبون بتصنيف عصابات المستوطنين إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس الإثنين، بوضع عناصر «ميليشيات وعصابات» المستوطنين الإسرائيليين وقادتها على قوائم الإرهاب الدولية.

وقالت الخارجية، في بيان صحفي: إن «هناك ارتفاعا ملحوظا في مستوى اعتداءات ميليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، وتضاعف حجم الأضرار التي أوقعتها تلك الاعتداءات بأرضهم وأملاكهم».

وأشارت إلى أن هجمات المستوطنين شملت تقطيع وحرق الأشجار والاستيلاء على الأراضي والسيطرة عليها بالقوة، وإعطاب إطارات المركبات والاعتداء على منازل سكنية وتخريب المنشآت والمعدات، وتدمير مشاريع محلية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الممارسات يرتكبها عناصر مجموعات «تدفيع الثمن» و«شبيبة التلال»، منددة بـ «إرهاب المستوطنين الإسرائيليين بأشكاله كافة».