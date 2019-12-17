شكرا لقرائتكم خبر عن فوز جونسون يهدد بانفصال اسكتلندا ويجدد الآمال بتوحيد أيرلندا والان نبدء بالتفاصيل

أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إلى أن الزلزال الانتخابي التي شهدته بريطانيا الأسبوع الماضي، الذي أسفر عن فوز المحافظين بزعامة بوريس جونسون بأغلبية مريحة تضمن له إنجاز خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، له تداعيات أخرى توتر العلاقات مع اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وتزيد من خطورة انفصالهما عن المملكة المتحدة.

» أزمة دستورية

بحسب تقرير للصحيفة، تلوح في اسكتلندا أزمة دستورية بعد أن حقق الحزب الوطني الاسكتلندي مكاسب كبيرة، حيث حصل على 48 من 59 مقعدا دفعته للإعلان عن عزمه الضغط من أجل المطالبة بإجراء استفتاء ثانٍ حول الاستقلال، وهو الأمر الذي رفضه جونسون بالفعل.

ومضى التقرير يقول «الأمر في أيرلندا الشمالية أكثر تعقيدا. للمرة الأولى في تاريخها، انتخب مواطنو الإقليم أعضاء برلمان قوميين يؤيدون إعادة التوحد مع جمهورية أيرلندا أكثر ممن يرغبون في البقاء جزءا من المملكة المتحدة».

وتابع التقرير «على الرغم من أن المواقف مختلفة تماما في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، إلا أن الخيط المشترك هو بريكسيت، وهو المشروع الذي دعمه الناخبون في إنجلترا وويلز وعارضته الأغلبية في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية في استفتاء عام 2016».

» توحيد أيرلندا

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المحلل السياسي الأيرلندي دانييل كيوهان، قوله: «لقد حول بريكسيت النقاش في أيرلندا الشمالية بالكامل، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم يكن أحد يعتقد جديا أن توحيد أيرلندا سيحدث في أي وقت قريب. الآن هذا احتمال حقيقي للغاية استنادا لهذه النتائج».

وتابع تقرير الصحيفة «في اسكتلندا، قالت نيكولا سترجن، أول وزيرة تقود الحزب الوطني الاسكتلندي المناهض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن النتائج أوضحت دون أي شك أن الغالبية العظمى من الناس في اسكتلندا يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي، وطالبت بتكرار استفتاء عام 2014 الذي صوّت فيه الاسكتلنديون على البقاء جزءا من المملكة المتحدة». وأوضحت «نيويورك تايمز» أنه من غير المرجح أن تؤدي هذه المطالبات إلى وضع جونسون وسترجن في مسار تصادمي.

» إنجلترا واسكتلندا

وأضافت «لكن الحقيقة هي أن سياسات إنجلترا واسكتلندا تبدو متباعدة. بينما فاز المحافظون بأغلبية ساحقة على مستوى المملكة المتحدة، إلا أنهم خسروا 4 من مقاعدهم في اسكتلندا البالغ عددها 13 مقعدا، رغم آمالهم في أن تنقذهم حملتهم ضد الاستقلال الاسكتلندي. كما أن حزب المعارضة البريطاني الرئيس وهو حزب العمال، الذي كان يهيمن على السياسة الاسكتلندية، يحتل الآن مقعدا واحدا فقط هناك».

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وأشارت الصحيفة إلى أن مسار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، الذي يتبناه جونسون يأتي ضد إرادة الاسكتلنديين، ومن المرجح أن يغذي الشعور بالاستياء في اسكتلندا، خاصة إذا كانت خطة بريكسيت ضارة اقتصاديا كما يتوقع الكثيرون.

ومضت تقول «في أيرلندا الشمالية، كانت ليلة مثيرة للحزب الديمقراطي الوحدوي، الذي دافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هناك، حيث فقد رئيس الحزب نايجل دودز مقعده البرلماني عن شمال بلفاست».

» صفقة للخروج

وبحسب التقرير، فقد دعم الحزب حكومة الأقلية المحافظة منذ عام 2017، وشعر في النهاية بالخيانة عندما أبرم جونسون صفقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تترك أيرلندا الشمالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسوق الجمركي للاتحاد الأوروبي، مما فصلها اقتصاديا عن بقية المملكة المتحدة ووضع حدودا جديدة في البحر الأيرلندي.

ومضى التقرير يقول، بحسب المحللين، ثمة تحول ملحوظ في المسار السياسي لأيرلندا الشمالية، وهو الدعم المذهل الذي حصل عليه حزب التحالف الوسطي، الذي كسب 8.8 نقطة مئوية في الانتخابات الأخيرة.

وتابع التقرير «على عكس الأحزاب السياسية الاتحادية والقومية الرئيسة في الإقليم، فإن حزب التحالف محايد وأصبح يمثل سياسات تقدمية ومعتدلة في جميع الدوائر».

ومضى التقرير يقول «بعد أن شعروا بالإحباط بسبب الجمود السياسي بين الاتحاديين والقوميين، أيد العديد من الناخبين حزب التحالف».

» خيبة أمل

وأضاف «كان أكبر شعور بخيبة أمل في الانتخابات هو شعور الاتحاديين والموالين، الذين يعارضون بشدة صفقة رئيس الوزراء بوريس جونسون الجديدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». وأوضح أن الاتحاديين يرون الصفقة خيانة؛ لأنها ستتطلب إجراء عمليات تفتيش على البضائع التي تتدفق عبر البحر الأيرلندي، مما يؤدي إلى فصل أيرلندا الشمالية اقتصاديا عن بقية المملكة المتحدة».

وأردف بقوله «تصر شخصيات بارزة على أن الصفقة تنتهك آلية الموافقة على اتفاقية الجمعة العظيمة، التي خففت من المرارة بين الاتحاديين البروتستانت والجمهوريين الكاثوليك، الذين يريدون أن تصبح أيرلندا الشمالية جزءا من جمهورية أيرلندا، ويقولون إن ترتيب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجديد يهدد بإشعال التوترات الطائفية».