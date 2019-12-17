شكرا لقرائتكم خبر عن العفو الدولية: 304 متظاهرينقتلهم النظام الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة العفو الدولية أمس الإثنين: إن 304 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب الآلاف خلال الفترة بين 15 و18 نوفمبر الماضي، حيث «سحقت السلطات الإيرانية الاحتجاجات باستخدام القوة القاتلة».

وفي تقرير نُشر الإثنين، قالت جماعة حقوق الإنسان أيضًا: إن السلطات تقوم «بحملة قمع» عقب المظاهرات من أجل تخويف الناس حتى لا يتحدثوا عما حدث.

وقال فيليب لوثر مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: «تشير شهادات مروعة من شهود عيان إلى أنه على الفور تقريبا عقب تصفية السلطات الإيرانية لمئات المشاركين في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، واصلت تنظيم حملة واسعة النطاق».

واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران في منتصف نوفمبر الماضي، بعد أن أعلن النظام رفع أسعار الوقود وتقنين حصصه وسط أزمة اقتصادية عميقة بسبب العقوبات الأمريكية.