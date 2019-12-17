شكرا لقرائتكم المسماري: إسقاط مسيّرة تركية حاولت استهداف الجيش الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الاثنين، إنه تم إسقاط مسيّرة تركية حاولت استهداف الجيش الوطني.

وأضاف المسماري أن هناك تقدماً للجيش الوطني في محاور طرابلس، مشيراً إلى غارات جوية على مواقع ميليشيات الوفاق في مصراتة.

وأكدّ المتحدث الرسمي أن تركيا دخلت معركة علنية ومفتوحة ضدّ الليبيين، مضيفا أن معركة طرابلس التي يخوضها الجيش ليست ضدّ المليشيات المسلّحة التابعة لحكومة الوفاق فقط بل ضدّ داعميها أيضا، وذلك في إشارة إلى تركيا، التي نزلت في الفترة الأخيرة بكل ثقلها لمساندة قوات الوفاق سياسيا وعسكريا.

وأشار المسماري في مقابلة مع العربية، أن المواجهة مع القوات التركية والرئيس رجب طيب أردوغان ليست وليدة معركة طرابلس التي بدأت شهر أبريل الماضي، بل هو نتيجة سنوات قامت خلالها أنقرة بدعم المليشيات بالسلاح والمعدات وتسهيل مرور الإرهابيين إلى ليبيا.

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والإثنين، أعلن الجيش الليبي، أنه "لن يقبل بوجود جندي أجنبي واحد" على أراضي ليبيا، وذلك ردا على عزم تركيا إرسال جنود ومستشارين عسكريين إلى ليبيا، لمساندة قوات حكومة الوفاق في معركة طرابلس.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، تحدث فيه عن التداعيات الخطيرة للاتفاقيات الأخيرة الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق، وقال إنه سيتم بمقتضاها تسليم الأمن الليبي بكل أسراره وخصوصيته للأتراك، وستصبح سياسية الأمن والدفاع الليبية والسياسة العامة في ليبيا أصبحت تحت رعاية تركية مباشرة".

وأضاف في هذا الشأن "آخر تصريحات لمسؤولين أتراك تقول، إن الاتفاقية هي للدفاع عن حكومة معترف بها دوليا، لكن إذا كان الأمر كذلك، فلا بد من الدفاع عنها من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي أعطاها الشرعية".

وأشار المسماري إلى قرب استلام حكومة الوفاق دعم عسكري من تركيا، يتمثل في طلائع من الضباط لتقييم الأوضاع في طرابلس، وآليات وتجهيزات عسكرية إلى المليشيات المسلّحة، مؤكدا في هذا السياق، أن الجيش الليبي لن يسمح بإقامة قاعدة تركية على أراضيه،مشيرا إلى أن أردوغان "يسير في الطريق الخطأ نحو استثماراته ومطامعه في ليبيا"، معتبرا أن هدفه الرئيسي هو "تثبيت الإخوان على الأراضي الليبية، كي تكون ليبيا قاعدة انطلاق إرهابية وإجرامية نحو دول الجوار، خاصة مصر".

وهدد المتحدث باسم الجيش الليبي بتدمير "أية سفينة تخرج من تركيا وتدخل المياه الإقليمية الليبية، وأية طائرة شحن عسكرية أو مدنية تدخل المطارات المشبوهة الثلاثة، في مصراتة و طرابلس وزوارة"، مؤكدّا أن الجيش لديه "من الوسائل والإمكانيات والإرادة الوطنية ما يستطيع به قهر الأتراك وحكومة الذل والعار التابعة للسراج، و لن يرضى بسياسة التركيع لا من الأتراك أو من غيرهم".