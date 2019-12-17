بوينغ ستعلّق إنتاج طائرات 737 ماكس اعتباراً من كانون الثاني

أعلنت مجموعة بوينغ الأميركية أنّها ستعلّق اعتباراً من كانون الثاني إنتاج طائرات من طراز "737 ماكس" الممنوع من التحليق منذ تسعة أشهر بعد كارثتين جويتين، مشيرة إلى أن هذا القرار لن يتسبّب في الوقت الراهن بإلغاء وظائف.
وقالت المجموعة في بيان "سبق أن ذكرنا أنّنا سنجري بصورة مستمرة تقييماً لخطط الإنتاج لدينا إذا استمرّ منع تحليق ماكس لفترة أطول مما توقّعنا نتيجة لهذا التقييم المستمرّ، قرّرنا إعطاء الأولوية لتسليم الطائرات المخزّنة وتعليق الإنتاج مؤقتاً في برنامج 737 اعتباراً من الشهر المقبل".
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