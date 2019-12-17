سلطات روسيا والصين تدعوان إلى استئناف عاجل للمحادثات السداسية حول كوريا الشمالية

أعدت سلطات ​روسيا​ و​الصين​ مشروع قرار في ​الأمم المتحدة​ يدعو إلى الاستئناف العاجل للمحادثات السداسية حول ​كوريا الشمالية​.

ووفقا لنص القرار، يدعو ​مجلس الأمن​ إلى "استئناف المحادثات السداسية في أقرب وقت ممكن أو إعادة إطلاق المشاورات متعددة الأطراف بأي صيغة أخرى مماثل بهدف تعزيز التسوية السلمية والشاملة من خلال الحوار، وخفض التوترات في شبه ​الجزيرة​ الكورية وخارجها، وتعزيز التعايش السلمي والتعاون الإقليمي متبادل المنفعة في شمال- شرق آسيا".

وتعفي المسودة من ​عقوبات​ الأمم المتحدة مشروعات التعاون بين كوريا الشمالية و​كوريا الجنوبية​ في مجالات ​السكك الحديدية​ والطرق.

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