أعلن متحدث رسمي باسم مقر ​رئاسة الحكومة​ البريطانية "داونينغ ستريت" أن "رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ تحدث مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، حيث هنأ ترامب جونسون بفوزه في ​الانتخابات العامة​ التي جرت يوم الخميس الماضي".

ولفت الى أن "جونسون وترامب اتفقا على التعاون المشترك الجاد في عدد من الموضوعات من بينها المفاوضات على اتفاقية التجارة الحرة الطموحة".

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كانت هذه تفاصيل خبر حكومة بريطانيا: ترامب وجونسون يتطلعان إلى العمل معا بشأن عقد اتفاقية التجارة الحرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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