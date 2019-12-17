آلان عون: بقي للحريري يومين لإحداث خرق إما مع القوات أم مع التيار

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، في حديث تلفزيوني، ان "تناقض خيارات الميثاقية المسيحية مع الميثاقية السنية خلق أزمة ميثاقية لا حلّ لها إلّا بإعادة إلتقاءها على صيغة ما، وبقي أمام رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري يومين لإحداث خرق إما مع القوات أم مع التيار"، كاشفاً ان "طلب التأجيل حصل لأن الحريري اكتشف أنه وبعض موقف القوات أصبح هناك مشكلة حتى مع اعطاء الثقة للحكومة".
وحول ما يجري خلال الايام الاخيرة من اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن في وسط بيروت، شدد عون على "ضرورة البحث عن المستفيد مما حصل ويحصل وما حصل هو تطور جديد، وهناك جهات قد تستثمر ما يحصل على الأرض".
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