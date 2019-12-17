آلان عون: بقي للحريري يومين لإحداث خرق إما مع القوات أم مع التيار

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​آلان عون، في حديث تلفزيوني، ان "تناقض خيارات الميثاقية ​المسيحية​ مع الميثاقية السنية خلق أزمة ميثاقية لا حلّ لها إلّا بإعادة إلتقاءها على صيغة ما، وبقي أمام رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ يومين لإحداث خرق إما مع ​القوات​ أم مع التيار"، كاشفاً ان "طلب التأجيل حصل لأن الحريري اكتشف أنه وبعض موقف القوات أصبح هناك مشكلة حتى مع اعطاء الثقة للحكومة".

وحول ما يجري خلال الايام الاخيرة من ​اشتباكات​ بين ​المتظاهرين​ وقوات الامن في ​وسط بيروت​، شدد عون على "ضرورة البحث عن المستفيد مما حصل ويحصل وما حصل هو تطور جديد، وهناك جهات قد تستثمر ما يحصل على الأرض".