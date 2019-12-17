دعوات عبر مكبرات الصوت من مسجد الخندق للخروج من الشارع من وسط بيروت

وجه امام مسجد ​الخندق الغميق​ الشيخ ​محمد كاظم عياد​ دعوات للشباب عبر مكبرات الصوت من مسجد الخندق للخروج من الشارع من ​وسط بيروت​ وعدم الانجرار الى الفتنة.

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