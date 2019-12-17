LBC: قيادات من حركة امل وحزب الله على الارض لسحب الشباب من الشارع

اشارت قناة "LBC" الى ان قيادات من حركة امل وحزب الله نزلت على الارض لسحب الشباب من الشارع اثرالاحداث التي حصلت بعد الفيديو المسيء الذي انتشر.
واكدت معلومات القناة انه لم يتم احراق اي خيمة اليوم، فيما يسجل عودة بعض الهدوء الى المنطقة مع تسجيل بعض الخروقات.
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