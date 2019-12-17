LBC: قيادات من حركة امل وحزب الله على الارض لسحب الشباب من الشارع

اشارت قناة "LBC" الى ان قيادات من ​حركة امل​ و​حزب الله​ نزلت على الارض لسحب ​الشباب​ من الشارع اثرالاحداث التي حصلت بعد الفيديو المسيء الذي انتشر.

واكدت معلومات القناة انه لم يتم احراق اي خيمة اليوم، فيما يسجل عودة بعض الهدوء الى المنطقة مع تسجيل بعض الخروقات.