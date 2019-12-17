حالات اختناق عند جسر الرينغ جراء القنابل المسيلة للدموع

عمل ​الصليب الاحمر​ على نقل عدد من الجرحى جراء ​حالات​ الاختناق عند ​جسر الرينغ​ اثر القاء ​القوى الامنية​ القنابل المسيلة للدموع على الشبان في المنطقة.

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