إمام مسجد الخندق الغميق: لا داعي للنزول الى الشارع وما يحصل لا يرضى به عاقل

اكد إمام مسجد ​الخندق الغميق​ ​محمد كاظم عياد​ ان ما يحصل في ​وسط بيروت​ لا يرضى به عاقل وما يحصل في الشارع فوضى، اضاف في حديث تلفزيوني "فليخرج شبابنا من الشارع إذا كانوا يحبون الحسين وعلي لأن الحسين لا يرضى بهذا الفعل".

وتوجه الشيخ عياد الى ​الشباب​ بالقول "لا داعي للنزول الى الشارع، وقياداتي ​حركة امل​ و​حزب الله​ دعت لعدم النزول الى الشارع والخروج منه".