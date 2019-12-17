النشرة: اشكال عند دوار ايليا في صيدا بعد محاولة تحطيم خيم الحراك

افادت معلومات لـ"النشرة" عن "اشكال اندلع عند دوار ايليا في صيدا بعد محاولة تحطيم خيم الحراك في المحلة، حيث تسود حالة من الهرج و​المرج​ في المكان".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.