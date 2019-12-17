اعتصام امام منزل علم الدين لمطالبته بالاستقالة من رئاسة البلدية

ينفذ في هذه الاثناء عدد من ابناء مدينة ​الميناء​ اعتصاما امام منزل رئيس ​البلدية​ ​عبد القادر علم الدين​، مرددين هتافات تطالبه بتقديم استقالته من رئاسة البلدية.

واعلنوا انهم سوف يقطعون الطريق العام صباح غد امام مقر البلدية، وسيمنعون ايا كان من الدخول اليها.

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