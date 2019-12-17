الشيخ مرعب: دار الفتوى براء ممن يتعرض لآل البيت ولن نسمح للفتنة

أكد المفتش العام المساعد في ​دار الفتوى​ الشيخ ​حسن مرعب​ "أننا جميعا سنة وشيعة نقول لا اله الا الله ومحمد رسول الله"، مشيراً الى "أن "رسول الله له آل بيت نحبهم ونتحن نصلي ونصلي على رسول الله وصحبه وآل بيته، ونحن نعتقد جازما ان من يمس آل بيت رسول الله هو يمس رسول الله، ومن يمس الرسول فهو يكون خارجا من ملته ونحن براء منه وهو ليس منا ولسنا منه، والكلام المسيء جدا أساء إلي، ولم أستطع إكمال سماع ما قاله هذا الرجل الجاهل، فهذا لا يمثل اهل ​السنة​ ولا يمكن أن يعبر عن رأي أهل السنة الذين يعظمون الرسول وآل بيته".

وشدد على "أنني أقول للشيعة أننا لن نسمح للعابثين ان يوصلونا الى فتنة نحن وانتم اوعى من ذلك، أناشد كل عاقل أن يوقف الفتنة فورا، ولا يمكن ان ندفع جميعا ثمن فتنة لا ندري من ورائها، وهم من يكونوا اعداء ​لبنان​"، مشيراً الى "اننا نشد على ايادي الجميع لوقف الفتنة بأي شكل، ولا يمكن أن نسمح أن يكون هناك فتنة سنية شيعية، في لبنان ولن يكون هناك اي ذريعة، فنحن اكبر من ذلك".