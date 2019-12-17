تسائل الوزير السابق مروان شربل انه "كيف يسقط 56 جريحا ليل امس دون ان نعرف من فعل ذلك؟"، مشيراً الى أن "اليوم السلطة اعدائها الحراك على الارض الذي اسقط الحكومة والذي اسقط السلطة".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح شربل أن "المشكلة اليوم على الاجهزة الامنية كلها ان تعرف من اعتدى على قوى الامن ومن اعتدى على الجيش والمواطنين الابرياء، ومن هم الذين لم يتم توقيفهم".
ولفت الى أن "السلطة متضررة من الحراك وغير السطة ومتضرر من الحراك وهنا على الدولة ان تعرف من المرتكبين"، مشيراً الى أنه "من الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنة مساء كانت التظاهرة راقية وحضارية، واذ بدأت أعمال الشغب من الساعة 8 حتى الساعة 2 وأصبح المشهد كاننا بمغارة".
وشدد شربل على انه "على الدولة ان تحمي المتظاهرين من كل النواحي"، معتبراً أن "هناك الكثير من المتضررين وكثير ممن يريدون ركوب الحراك لتحسين وضعهم".
ولفت الى أنه "يجب فتح تحقيقات لان اي خلل امني ستتحمله الدولة وليس المتظاهرين".
كانت هذه تفاصيل خبر شربل: يجب فتح تحقيقات بما حصل بالأمس لان اي خلل امني ستتحمله الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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