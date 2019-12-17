شربل: يجب فتح تحقيقات بما حصل بالأمس لان اي خلل امني ستتحمله الدولة

تسائل الوزير السابق ​مروان شربل​ انه "كيف يسقط 56 جريحا ليل امس دون ان نعرف من فعل ذلك؟"، مشيراً الى أن "اليوم ​السلطة​ اعدائها الحراك على الارض الذي اسقط ​الحكومة​ والذي اسقط السلطة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح شربل أن "المشكلة اليوم على ​الاجهزة الامنية​ كلها ان تعرف من اعتدى على ​قوى الامن​ ومن اعتدى على ​الجيش​ والمواطنين الابرياء، ومن هم الذين لم يتم توقيفهم".

ولفت الى أن "السلطة متضررة من الحراك وغير السطة ومتضرر من الحراك وهنا على ​الدولة​ ان تعرف من المرتكبين"، مشيراً الى أنه "من ​الساعة​ الخامسة حتى الساعة الثامنة مساء كانت التظاهرة راقية وحضارية، واذ بدأت أعمال الشغب من الساعة 8 حتى الساعة 2 وأصبح المشهد كاننا بمغارة".

وشدد شربل على انه "على الدولة ان تحمي ​المتظاهرين​ من كل النواحي"، معتبراً أن "هناك الكثير من المتضررين وكثير ممن يريدون ركوب الحراك لتحسين وضعهم".

ولفت الى أنه "يجب فتح تحقيقات لان اي خلل امني ستتحمله الدولة وليس المتظاهرين".