تواصل اعمال الكر والفر بين عدد من الشبان والقوى الامنية في وسط بيروت، حيث يعمد الشبان على رشق الحجارة، فيما تعمل القوى الامنية على اطلاق القنابل المسيلة للدموع.
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