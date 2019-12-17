ناشطون للـLBCI: لم يحصل احراق للخيم في وسط بيروت الليلة

أكد ناشطون في ​وسط بيروت​ للـLBCI أنه لم يحصل أي احراق للخيم في ​ساحة الشهداء​ أو ​رياض الصلح​ حتى ​الساعة​.

كما أشاروا الى أن أي مواجهة لم تحصل بين ​المتظاهرين​ والشبان ​المحتجين​، لافتين الى ان ​القوى الأمنية​ منعت الشبان الذين أتوا من جهة ​الخندق الغميق​ من الدخول الى وسط بيروت.

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