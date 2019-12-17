شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية: ارتفاع معدل البطالة لـ 5 .4 مليون عاطل فى أنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، ارتفاع معدل البطالة بتركيا لـ 2.4 % ليصل إلى 13.8% فى شهر سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث ارتفع عدد العاطلين 817 ألف شخص، ووصل عددهم إلى 4 ملايين و566 ألف شخص.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن معهد الإحصاء التركي إحصائيات القوى العاملة لشهر سبتمبر 2019، أكد أنه ارتفع عدد العاطلين من عمر 15 عاما فأكثر لشهر سبتمبر 817 ألف شخص، ووصل إلى 4 ملايين و566 ألف شخص، وذلك في شهر سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية.

وتابع موقع تركيا الآن:من المتوقع زيادة نسبة البطالة غير الزراعية 2.9 درجة لتصل إلى 16.4 درجة، فيما ارتفع معدل البطالة للأعمار ما بين 15-24، 4.5 درجة لتصل إلى 26.1%،كما ارتفع معدل البطالة فى الأعمار ما بين 15-46، 2.4 درجة لتصل إلى 14.1%.