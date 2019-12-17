شكرا لقرائتكم خبر عن من لائحة البرلمان.. تعرف على توزيع المقاعد الأمامية داخل جلسات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت المادة رقم 425 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، ترتيب جلوس قيادات البرلمان وباقى النواب عبر مقاعد جلسات مجلس النواب: وجاءت كما يلى:

مادة 425:

"يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات، ويكون مكان الوكيلين فى الصف الأول من اليمين.

ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يوما من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى بقية المقاعد على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية المختلفة والمستقلين، بعد أن يقدموا اقتراحاتهم فى هذا الشأن كتابةً إلى رئيس المجلس".

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