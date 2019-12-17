اليوم.. محاكمة ريهام سعيد بسبب "حلقة السمنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح الجيزة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي، وكيلًا عن بعض السيدات بسبب تصريحاتها عن السمنة.

وكانت محكمة جنح قسم الجيزة، قد أصدرت قرارًا بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي والمقيدة برقم 18938 لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي قضت فيه المحكمة بعدم قبول الدعوى بأن مقيم الدعوى لم توجه إليه المتهمة ثمة إساءة بصفة شخصية وخلو الأوراق من ذلك.