موقع روسي: مصر تدعم السياحة بـ50 مليار جنيه

أبرز موقع ريا نوفوستى الروسي، أن البنك المركزي المصري أعلن إنه قدم 50 مليار جنيه (أكثر من ثلاثة مليارات دولار) لدعم السياحة في البلاد حتى نهاية عام 2020.



وأضافت الصحيفة، أن هذا يعادل عشرة أضعاف المبلغ السابق المخصص لهذه الأغراض.

وتابع أن الأموال ستذهب إلى تحديث وتطوير الفنادق ، وكذلك لدعم ممثلي

السياحة.واوضح الموقع أن السياحة هي أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في خزانة مصر.

فوفقًا لوزارة السياحة في البلاد، في نهاية أكتوبر 2015 ، حققت 11.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وقدمت أكثر من 14 في المائة من عائدات النقد

الأجنبي للخزانة.وأشار إلى أن روسيا تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد المسافرين القادمين إلى مصر وفي المرتبة الثانية والثالثة - بريطانيا العظمى وألمانيا ، تليها إيطاليا وفرنسا.وفي السنوات القليلة الماضية، استعادت السياحة المصرية مؤشرات ما قبل الأزمة جزئياً.

ووفقًا لوزارة السياحة في البلاد ، في عام 2018 ، زار مصر أكثر من 11 مليون أجنبي ، وقد تتجاوز إيراداتها في السنة المالية الحالية .

