خادم الحرمين يبحث العلاقات مع جيبينيكوف ويشهدان توقيع 6 اتفاقيات

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان.

وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وحضر المحادثات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قرغيزستان عبدالرحمن الجمعة.

كما حضرها من الجانب القرغيزي، وزير الخارجية أيداربيكوف تشينغيز ازاماتويتش، ومدير الشؤون الخارجية بمكتب الرئيس صديقوف دانيار باتيرويتش، والنائب الأول بمكتب الرئيس كينينبايف الماز موقانويتش، وسفير قرغيزستان لدى المملكة عبداللطيف بايف، وعدد من أعضاء البرلمان.

استقبال

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس قرغيزستان أمس، حيث أجريت للرئيس الضيف مراسم استقبال رسمية، وعزف السلامان الوطنيان للبلدين، وبعد ذلك صافح الرئيس الضيف مستقبليه من الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق للرئيس جينيبيكوف.

وصحب خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الضيف إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح الأمراء، والوزراء، وكبار المسؤولين، وأقيمت مأدبة غداء تكريما له.

اتفاقيات

شهد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس جينبيكوف، توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين أمس، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني، وقعها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الطوارئ القرغيزي خميداف سابير.

وتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الشباب والرياضة، وقعها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ومدير هيئة الرياضة والشباب الحكومية أمانقولوف قانات ماراتويتش.ç

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كما وقعت مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية، وقعها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الخارجية أيداربيكوف تشينغيز ازاماتويتش.

ووقعت مذكرة تعاون علمي وتعليمي، وقعها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير العلوم والتعليم إساقوف قانيبيك.

ووقعت مذكرة تعاون في مجال التقاعد، وقعها محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد النحاس، وممثل مؤسسة التقاعد إرساليف ميدير أيسينغولويتش.

ووقعت اتفاقية تمويل مشروع إنشاء وتأهيل طريق ايسيكول الدائري، وقعها نائب الرئيس، العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد الخضيري، ووزير المالية باقتوكول جيينبيكوفا.

لقاءات

استقبل رئيس قرغيزستان، بمقر إقامته في الرياض أمس، نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد الخضيري، واستعرضا فرص الاستثمار بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك في قطاع التنمية الدولية.

كما استقبل كذلك، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، مشيدا بالإنجازات التي تحققها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، خاصة في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى تقوية وتنمية العلاقات الثنائية مع المملكة في شتى المجالات.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات بين المملكة وقرغيزستان، لا سيما على الصعيد البرلماني.