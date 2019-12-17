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جونسون يعرض بريكست على النواب الجمعة

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تعتزم حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عرض مشروع قانون بريكست على البرلمان الجمعة، والذي سيمكن بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، وفق ما أعلن المتحدث باسمه أمس. وقال المتحدث للصحفيين «نعتزم أن نبدأ عملية عرض اتفاق بريكست قبل عيد الميلاد، وسنفعل ذلك بالطريقة الدستورية الصحيحة بالتشاور مع رئيس مجلس العموم البريطاني».

ويأتي الإعلان فيما يبدأ جونسون تفويضا جديدا لتحقيق وعد «تنفيذ بريكست» في 31 يناير. وأثمرت مغامرته في الدعوة إلى انتخابات مبكرة بهدف الفوز بغالبية في البرلمان تؤمن له الموافقة على اتفاق الخروج، نتيجة مذهلة الأسبوع الماضي.

وحصل حزب المحافظين بزعامته على 365 مقعدا -غالبية من 80 مقعدا- على حساب حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة، الذي عرض في الحملة استفتاء ثانيا على البقاء في الاتحاد. كما خسر حزب الليبراليين الديمقراطيين الأصغر، والذي سعى إلى إلغاء بريكست برمته، عددا من مقاعد نوابه.


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