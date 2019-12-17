جونسون يعرض بريكست على النواب الجمعة

ويأتي الإعلان فيما يبدأ جونسون تفويضا جديدا لتحقيق وعد «تنفيذ بريكست» في 31 يناير. وأثمرت مغامرته في الدعوة إلى انتخابات مبكرة بهدف الفوز بغالبية في البرلمان تؤمن له الموافقة على اتفاق الخروج، نتيجة مذهلة الأسبوع الماضي.
وحصل حزب المحافظين بزعامته على 365 مقعدا -غالبية من 80 مقعدا- على حساب حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة، الذي عرض في الحملة استفتاء ثانيا على البقاء في الاتحاد. كما خسر حزب الليبراليين الديمقراطيين الأصغر، والذي سعى إلى إلغاء بريكست برمته، عددا من مقاعد نوابه.
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