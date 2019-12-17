الاحتلال يهدم منزلاً ويعتقل 17 فلسطينياً بالضفة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر امس حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية طالت أكثر من 17 مواطنا فلسطينيا. وأطلقت قوات الاحتلال النار وعددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع، صباح امس تجاه المناطق المحاذية للسياج الأمني شرقي المحافظة الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.

وأطلق جنود الاحتلال عددا من قنابل الغاز تجاه صيادي عصافير قرب السياج الأمني في محيط بوابة «النسر» شرقي بلدة جحر الديك وسط القطاع ما أجبرهم على الانسحاب من المكان، فيما هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، امس، منزلا في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، بحجة البناء من دون ترخيص.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ«وفا»، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت منطقة «خربة عليا» جنوب البلدة، وشرعت بهدم منزل المواطن سميح أحمد صلاح، البالغة مساحته نحو 120 مترا مربعا، وتقيم فيه عائلته.

وأشار الى أن الأرض المقام عليها المنزل لها ملف تم فتحه لإجراءات الترخيص، غير أن سلطات الاحتلال تعمّدت هدم المنزل بصورة انتقامية.

في غضون ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين، امس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، فإن 45 مستوطنا و30 طالبا يهوديا و15 موظفا من حكومة الاحتلال تجولوا في باحات «الأقصى»، وسط تلقيهم شروحات عن «الهيكل» المزعوم، فيما أدى بعضهم صلوات تلمودية أمام قبة الصخرة ومحيط مصلى باب الرحمة.

إلى ذلك، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية امس بوضع عناصر «ميليشيات وعصابات» المستوطنين الإسرائيليين وقادتها على قوائم الإرهاب الدولية.

وقالت الخارجية، إن «هناك ارتفاعا ملحوظا في مستوى اعتداءات ميليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، وتضاعف في حجم الأضرار التي أوقعتها تلك الاعتداءات بأرضهم وأملاكهم». وأشارت إلى أن هجمات المستوطنين شملت تقطيع وحرق الأشجار والاستيلاء على الأراضي والسيطرة عليها بالقوة، وإعطاب إطارات المركبات والاعتداء على منازل سكنية وتخريب المنشآت والمعدات، وتدمير مشاريع محلية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الممارسات يرتكبها عناصر مجموعات «تدفيع الثمن» و«شبيبة التلال»، منددة بـ«إرهاب المستوطنين الإسرائيليين بأشكاله كافة». وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة «المسؤولية كاملة ومباشرة عن هذا التصعيد الخطير في اعتداءات منظمات المستوطنين وميليشياتهم الإرهابية المسلحة».

بوتين يزور إسرائيل في يناير

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة إسرائيل في يناير المقبل.

وأضاف بيسكوف أن الاستعدادات تجرى حالياً للزيارة، إلا أنه لفت إلى أن بلاده ليس لديها علم عما إذا الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم زيارة إسرائيل بالتزامن مع زيارة بوتين. وكان بوتين أعلن في سبتمبر الماضي، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم زيارة إسرائيل مطلع العام للمشاركة في فعاليات تتعلق بإحياء ذكرى الهولوكوست.

منافس نتنياهو على قيادة الليكود: حل الدولتين «وهم»

وصف جدعون ساعر، القيادي بحزب «ليكود»، الذي يتزعمه رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومنافسه في الانتخابات المقررة على قيادة الحزب، مقترح حل الدولتين بأنه «وهم». واقترح ساعر في المقابل حكما ذاتيا وتحالفات اقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن.

إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل أن تيار اليسار والوسط سيحقق تقدما واضحا على تيار اليمين في الانتخابات البرلمانية القادمة، إلا أنه أظهر من جديد أن أيا من التيارين لن يكون قادرا على تشكيل ائتلاف حكومي من دون دعم إضافي.

ووفقا للاستطلاع، فإنه في حال استمر رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو في زعامة «ليكود»، فإن تيار اليمين الذي يتزعمه سيحصل على 53 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، بينما سيحصل تيار اليسار والوسط بقيادة حزب «أزرق أبيض» بزعامة بيني جانتس على 59 مقعدا.

كما أظهر الاستطلاع أنه في حال ترؤس جدعون ساعَر لحزب ليكود سوف يحصل معسكر الوسط واليسار على 57 مقعدا ومعسكر اليمين على 56 مقعدا.