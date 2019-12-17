جونسون وترامب يتطلعان لاتفاقية تجارة بين بريطانيا وأميركا

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، عن تطلعهما إلى التوصل ل"اتفاقية طموحة للتجارة الحرة" بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وعبر الزعيمان عن هذه الرغبة أثناء اتصال هاتفي جرى بينهما.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في بيان "رئيس الوزراء تحدث مع ترامب الذي هنأه على نتيجة الانتخابات العامة".

وأضاف البيان "هما ناقشا الأهمية الضخمة للعلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ويتطلعان إلى مواصلة تعاون وثيق في قضايا مثل الأمن والتجارة، بما في ذلك التفاوض على اتفاقية طموحة للتجارة الحرة".

وأجرى وزير المالية البريطاني ساجد جاويد محادثة هاتفية أيضا مع نظيره الأميركي ستيفن منوتشين، الاثنين.

وقال المتحدث باسم جاويد "الوزير منوتشين رحب بحالة اليقين التي أتاحتها نتيجة انتخابات الأسبوع الماضي، والاثنان كلاهما يتطلعان إلى العمل معا في العام المقبل".

وأضاف المتحدث "ركزت محادثتهما على التجارة وهما يتطلعان إلى مناقشات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن الفرص المستقبلية بعد بريكست".

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