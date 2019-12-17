جونسون يسعى لموافقة البرلمان على «البريكست» الجمعة

شادي صلاح الدين (لندن)

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عرض مشروع قانون بريكست على البرلمان الجمعة القادم، والذي سيمكن بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، وفق ما أعلن المتحدث باسمه أمس. وقال المتحدث «نعتزم أن نبدأ عملية» عرض اتفاق بريكست قبل عيد الميلاد وسنفعل ذلك بالطريقة الدستورية الصحيحة بالتشاور مع رئيس مجلس العموم البريطاني الذي سينتخب اليوم.

وأشار المتحدث باسم جونسون إلى أن عرض مشروع القانون يمكن أن يشمل تصويتا من النواب لكن القرار يعود في النهاية إلى رئيس المجلس.

وقال «سنعرض قانونا يضمن تنفيذ بريكست قبل نهاية يناير ويعكس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي حول انسحابنا».

وكرر المتحدث باسم جونسون أن رئيس الوزراء يريد أن يسعى إلى «اتفاق تجارة حرة على غرار الاتفاق مع كندا».

وصرح المشرع عن حزب المحافظين، ريشي سناك، لهيئة الإذاعة البريطانية يوم الأحد الماضي بأن التشريعات التي تمكن بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي سوف «تعود إلى البرلمان قبل عيد الميلاد». ولكن بمجرد تمرير تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستبدأ المفاوضات بين لندن وبروكسل حول صفقة جديدة تغطي علاقاتهما الاقتصادية والاستراتيجية.

وتعني الفترة الانتقالية المنصوص عليها في صفقة جونسون للبريكست أن التجارة بين بريطانيا والكتلة ستبقى سلسة حتى نهاية عام 2020.

ولكن إذا لم يكن هناك اتفاق جاهز بعد ذلك، فإن المملكة المتحدة قد لا تزال تواجه رحيلا مدمرا اقتصاديا من الاتحاد الأوروبي.

وبعد مناقشات استمرت أكثر من ثلاث سنوات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي يريد جونسون التحرك سريعا لتوحيد بلد قسمته الخلافات بشأن كيفية وموعد وما إذا كان يجب على بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وشهدت الانتخابات أسوأ نتيجة حققها حزب العمال منذ عام 1935 بعد أن تحول كثيرون من أنصاره الذين يؤيدون ترك الاتحاد الأوروبي إلى حزب المحافظين. وصرح القيادي بحزب المحافظين والمقرب من جونسون، مايكل جوف، لشبكة «سكاي نيوز» يوم الأحد أن الكثير من العمل قد تم بالفعل بشأن الصفقة الجديدة و«هناك مجالات حيث مصالح الاتحاد الأوروبي ومصالح المملكة المتحدة مترابطة بالفعل عن قرب، لذلك أنا واثق من أننا لن نكون قادرين على مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير فحسب، بل أيضا إنهاء جميع تفاصيل العلاقة الجديدة في وقت قصير.»

ومع ذلك، فإن الإجراءات في البرلمان البريطاني ستقف عائقا، حيث من المتوقع أن يتعين على جميع المشرعين البالغ عددهم 650، أن يؤدوا اليمين، بعد العودة للعمل وهي عملية من المتوقع أن تستغرق عدة أيام.

وتلقي الملكة إليزابيث الثانية خطابا كتبته حكومة جونسون، توضح فيه خطط سياسة الحكومة.

وقال جوف، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستكون الأولوية الأولى لحكومة المحافظين الجديدة هي ضخ مليارات الدولارات في نظام خدمة الصحة الوطنية.

وقال جوف لشبكة «سكاي نيوز» «نحتاج إلى التأكد من أن خدمة الصحة الوطنية ممولة بشكل صحيح وسنقدم تشريعات لضمان وجود ضمان تمويل لهيئة الصحة الوطنية، وهذا هو أول وأهم شيء».وبينما يمضي المحافظون قدما في برنامجهم السياسي، كان حزب العمال المعارض المهزوم يستعد لإيجاد خليفة للزعيم جيريمي كوربين، الذي قال إنه سيتخلى عن قيادة الحزب في أوائل العام المقبل.

واعتذر كوربين يوم الأحد عن الهزيمة الساحقة للحزب في الانتخابات العامة البريطانية، لكنه دافع عن حملته الانتخابية، على الرغم من فشلها مع قاعدة الطبقة العاملة للحزب.

وقالت نائبة حزب العمال، ليزا ناندي، «لبي بي سي» إنها «تفكر بجدية» في الترشح لتصبح زعيمة الحزب القادمة.

ولكن الشيء الوحيد الذي يقلق جونسون حتى الآن هو قضية استقلال اسكتلندا وسط ضغوط زعيمة الحزب القومي، نيكولا ستورجيون، لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال.

وحققت ستورجيون مكاسب كبيرة في انتخابات الخميس الماضي. ومنذ ذلك الوقت وهي تدفع تجاه الحصول على موافقة حكومة المملكة المتحدة على الاستفتاء الثاني على الاستقلال الاسكتلندي، وهو ما استبعده جونسون.

كان مايكل جوف قاطعا عندما سئل عما إذا كانت حكومة جونسون ستسمح بإجراء استفتاء ثان بعد خمس سنوات من رفض الناخبين الاسكتلنديين الاستقلال. وقال لشبكة سكاي «لا».. وردت ستورجيون على موقف جونسون قائلة عبر «بي بي سي» «إذا كان يعتقد أن «لا» هي نهاية الأمر، فسوف يجد نفسه مخطئا تماما».