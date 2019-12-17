نجاة مسؤول أمني من محاولة اغتيال في أبين

بسام عبدالسلام (عدن) نجا مسؤول أمني في قوات الحزام الأمني في محافظة أبين من محاولة اغتيال عقب استهداف موكبه من قبل عناصر مسلحة مجهولة في ضواحي مدينة زنجبار مركز المحافظة. وأشار مصدر أمني في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن موكب قائد نقطة دوفس في أبين محمود الكلدي تعرض لهجوم من قبل مسلحين لحظة مروره في وادي حسان بضواحي زنجبار ، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة أحد مرافقيه بجراح نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات القريبة و«لم يصب المسؤول الأمني بأذى وهو بصحة جيدة».

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