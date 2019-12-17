غريفيث يصل صنعاء وسط تصعيد «حوثي»

عقيل الحلالي (صنعاء)

وصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس الاثنين، إلى صنعاء في زيارة جديدة يبحث خلالها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية جهود التهدئة المتعثرة في محافظة الحديدة الساحلية (غرب) حيث تواصل الميليشيات تصعيدها العسكري وخروقاتها اليومية لقرار وقف إطلاق النار الذي يستكمل اليوم الثلاثاء عامه الأول دون تنفيذ أهم بنود عملية السلام بموجب اتفاق السويد.

وذكر مصدر مسؤول بمطار صنعاء لـ«الاتحاد» أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث وصل إلى المطار على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة برفقة نائبه معين شريم، فيما أكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين وصول غريفيث دون أن تذكر تفاصيل بشأن زيارته للعاصمة اليمنية الخاضعة لانقلاب الميليشيات منذ نهاية العام 2014.

ومن المتوقع أن يلتقي غريفيث زعيم الميليشيا الانقلابية عبدالملك الحوثي، وعددا آخر من قيادات الجماعة المسلحة، ويبحث معهم ملفات عديدة أبرزها إطلاق جولة جديدة من المشاورات السياسية، وجهود تنفيذ اتفاق السويد المتعثر في محافظة الحديدة. وهذه الزيارة هي الـ14 لغريفيث إلى صنعاء خلال العام الجاري، والثانية والعشرون منذ تعيينه مبعوثاً للأمم المتحدة إلى اليمن في مارس 2018.

وتتزامن زيارة المبعوث الدولي إلى صنعاء مع تصاعد حدة خروقات ميليشيات الحوثي الانقلابية للهدنة الإنسانية الهشة التي تسري في محافظة الحديدة، الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر، منذ 18 ديسمبر 2018، ويصادف غداً الأربعاء الذكرى السنوية الأولى لبدء سريانها. كما تتزامن الزيارة مع ترتيبات جارية للبعثة الأممية في الحديدة لعقد اللقاء السابع للجنة إعادة الانتشار المشتركة من طرفي الصراع (الحكومة اليمنية والحوثيون) ويرأسها كبير مراقبي البعثة الدولية الفريق أبهيجيت جوها.

واتهمت القوات اليمنية المشتركة ميليشيات الحوثي بالتصعيد في خروقاتها «السافرة» للهدنة في المحافظة الساحلية، معتبرة أن هذه الخروقات باتت «حرباً» على المواطن اليمني في الحديدة. إلى ذلك، حذرت الحكومة اليمنية من عواقب انتهاج الحوثيين «سياسة التصعيد رغم كل الجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء للتهدئة وإعادة إطلاق المشاورات السياسية»، وذلك في إطار استنكارها للأحكام القضائية التي تصدرها ميليشيات الحوثي ضد مواطنين يمنيين معارضين لانقلابها.

وأيدت المحكمة الجزائية الاستئنافية في صنعاء، التابعة للحوثيين، أمس، حكماً بإعدام أربعة مواطنين بعدما أدانتهم بـ«التخابر مع دولة أجنبية» وتأييد الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية. وأدانت الحكومة اليمنية بشدة إحكام الإعدام التي أصدرتها الميليشيا الحوثية «بحق عدد من المختطفين في معتقلاتها في محاكمات غير قانونية ولا تتوافر فيها شروط النزاهة والعدالة والحيادية وبتهم ملفقة».

وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني، في تغريدة على تويتر، إن «هذه المحاكمات غير القانونية التي تجريها الميليشيا الحوثية بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي وتصفية الحسابات السياسية تعطي مؤشراً جديداً حول نواياها تجاه السلام ومضيها في انتهاج سياسة التصعيد رغم كل الجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء للتهدئة وإعادة إطلاق المشاورات السياسية»، محملاً ميليشيا الحوثي «كامل المسؤولية عن سلامة جميع المختطفين في معتقلاتها». وطالب الإرياني المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، بتحمل مسؤولياتهما وممارسة الضغط لوقف المحاكمات غير القانونية وتنفيذ اتفاق السويد بخصوص تبادل جميع الأسرى والمختطفين.