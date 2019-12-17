«التحالف»: نواصل جهود تطبيق اتفاق الرياض على أرض الواقع

عدن (الاتحاد)

أكدت قيادة قوات التحالف العربي في العاصمة المؤقتة عدن أن جهوداً جبارة تبذل من قبل قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي جرى توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية في مطلع نوفمبر الماضي.

وأشار قائد قوات التحالف في عدن العميد طيار مجاهد العتيبي إلى أن هناك صعوبات في تنفيذ ما ورد في اتفاق الرياض إلا أنه ليس مستحيلاً وسيتم تجاوزها من أجل أن تعود اليمن كما كانت عليه في السابق سعيدة وعربية بامتياز، لافتا إلى أن قوات التحالف العربي ستواصل جهودها وستبذل الغالي والنفيس من أجل تطبيق جميع بنود تلك الاتفاقية على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في انطلاق فعاليات الورشة العلمية التي أقامتها أمس جامعة عدن بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن بعنوان «اتفاق الرياض الأهمية والدلالة».

من جانبه أكد رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور أن الفعالية العلمية جاءت ضمن الحرص الذي توليه الجامعة بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والبرنامج السعودي للتنمية للتوعية بأهمية اتفاق الرياض الذي يشكل منطلقا أساسيا لتثبيت الأمن والاستقرار والتأكيد على الشراكة الوطنية بين القوى الحية في البلاد.

ودعا لصور إلى نبذ الفرقة والتعصب والعمل لإنقاذ البلاد من الفوضى والتوجه نحو السلام والبناء، لافتا إلى أن إقامة الورشة من قبل جامعة عدن يأتي ضمن الدور الريادي والتنويري المعني بتوضيح ماهية اتفاق الرياض وما المكاسب التي سيحققها مستقبلا على مستوى الأبعاد السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وعقدت الورشة بحضور عدد من القيادات الحكومية والمحلية والعسكرية والأمنية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات اقتصادية واجتماعية وإعلامية وحقوقية. وتضمنت الورشة عددا من الأوراق البحثية التي قدمها عدد من الأكاديميين المختصين وشملت عددا من المحاور السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية.

وركزت أوراق العمل على الأبعاد المستقبلية لاتفاقية الرياض وتأسيسها لسلام مستدام وما ستحققه من نجاحات للشعب اليمني خلال الفترة القادمة، وكذا الدور المحوري في الجوانب العسكرية والأمنية في مواجهة التحديات بدءاً من درء خطر ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران وكذا التنظيمات الإرهابية المرتبطة بداعش والقاعدة. كما أكدت أوراق العمل على التكامل في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية لإنجاح اتفاق الرياض لما له من أهمية كمدخل رئيس للتعافي الاقتصادي والنهوض بالتنمية إلى جانب تعزيزه لقيم المواطنة والسلم الاجتماعي في اليمن.