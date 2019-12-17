قرقاش: إضعاف منظمة التعاون الإسلامي سياسة لا تتسم بالحكمة

أبوظبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن إضعاف منظمة التعاون الإسلامي سياسة لا تتسم بالحكمة، وليس من مصلحة العالم الإسلامي. وأضاف معاليه، في تغريدات في حسابه على موقع «تويتر»: «إضعاف منظمة التعاون الإسلامي ليس من مصلحة العالم الإسلامي ودوله، وسياسة المحاور تجاه المنظمة وأعضائها سياسة قصيرة المدى، ولا تتسم بالحكمة». وتابع معاليه: «الإجماع ووحدة الكلمة، وبرغم صعوبة بلورتها أحياناً، تبقى أكثر تأثيراً من المحاور الانتقائية والتفتيت، وستثبت الأيام صحة ذلك».

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