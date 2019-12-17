خادم الحرمين ورئيس قرغيزستان يشهدان توقيع 6 اتفاقيات تعاون

الرياض (وكالات) شهد خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس قرغيزستان سورنباي جيتيبيكوف، أمس الاثنين، توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين حكومتي البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني واتفاقية تعاون في مجال الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية. كما جرى توقيع مذكرة تعاون علمي وتعليمي، ومذكرة تعاون في مجال التقاعد، وكذلك توقيع اتفاقية تمويل مشروع إنشاء وتأهيل طريق دائري.

وكان خادم الحرمين الشريفين والرئيس جينيبيكوف عقدا في وقت سابق أمس جلسة مباحثات رسمية تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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