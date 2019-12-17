جدعون ساعر يعلن رسميا منافسة نتنياهو على زعامة "الليكود" الإسرائيلي

تقدم القيادي في حزب الليكود الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الاثنين، بالإعلان رسميا منافسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على زعامة الحزب اليميني الأكبر في إسرائيل.

ساعر، وهو وزير سابق، أعلن قراره بحضور المئات من أنصاره، في مدينة أور يهودا وسط إسرائيل.



وستجرى الانتخابات التمهيدية لزعامة الحزب يوم 26 ديسمبر الجاري بمشاركة الآلاف من منتسبي حزب "الليكود".

وتقدر الكثير من الأوساط السياسية الإسرائيلية بأن إزاحة نتنياهو من المنصب الذي يتولاه منذ العام 2005 ستكون مهمة صعبة جدا.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وإساءة الأمانة والرشوة، ما قد يقوده إلى السجن في حال عدم توفر الحصانة البرلمانية له.

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وأخفق نتنياهو مرتين هذا العام في تشكيل حكومة بعد الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر، وسط تقديرات بأن يخفق مجددا بعد الانتخابات الثالثة التي ستجرى في الثاني من آذار/مارس المقبل.

وقال ساعر في كلمة لأنصاره، في إشارة إلى نتنياهو: "كل شخص عاقل يدرك بأنه لا توجد فرصة لأن يشكل حكومة".

وأضاف:" القرار بسيط، التصويت لي سيضمن حكم الليكود وتشكيل حكومة جديدة بقيادتنا، إن التصويت لنتنياهو هو تصويت لقائد المعارضة القادم".

وتابع ساعر : "إذا لم نحدث التغيير فإننا سنكون قريبين من حكومة يقودها اليسار وستعرض أرض إسرائيل للخطر".

لكن استطلاع نشرته الإذاعة الإسرائيلية، يوم الخميس، أشار إلى أن "الليكود" سيحصل على 31 مقعدا في حال قاد نتنياهو "الليكود" ولكنه سيحصل تحت قيادة ساعر على 27 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120.