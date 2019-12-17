كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق نار في كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، وقوع إطلاق نار بمدينة كولومبوس في ولاية أوهايو، دون مزيد من التفاصيل.

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