كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: دول الساحل لا تبذل الجهد الكافي لمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، دول الساحل، واعتبرت أن قادتها لا يبذلون جهوداً كافية لإرساء الاستقرار في المنطقة، وذلك غداة قمة للدول الخمس في مجموعة الساحل طالبت بتعاون دولي أكبر.

وقالت مساعدة السفيرة الاميركية لدى المنظمة الدولية شيريث نورمان خلال اجتماع لمجلس الامن "لمكافحة العنف في المنطقة وتعزيز الاستقرار، نحتاج إلى التزام أكبر من الحكومات الإقليمية".