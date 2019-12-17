الداخلة..حجز منتجات تجميلية منتهية الصلاحية والسلطات تقوم بإتلافها!

ختمكّن مكتب حفظ الصحة والمحافظة على البيئة، اليوم الإثنين بمدينة الداخلة، من حجز وإتلاف كمية كبيرة من المنتجات التجميلية المنتهية الصلاحية.
وحسب مصادر محلية، فقد تمكنت المصالح المختصة في إطار الحملات التي يقوم بها لمراقبة المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، من حجز كميات هامة من المنتجات التجميلية والعطور المنتهية الصلاحية بأحد المحلات.
وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة المكلفة قامت بتنسيق مع ممثلي السلطة المحلية، بإتلاف الكمية المحجوزة بالكامل طبقا للقوانين المعمول بها.
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