حجز قارب وكمية من المحروقات.. أمن بركان يفكك شبكة “لحريك” والاتجار في البشر

تمكنت عناصر الأمن الوطني، بمدينة بركان، اليوم الاثنين، من ضبط مرشحين للهجرة غير المشروعة، وحجز قاربا مزودا بكميات من المحروقات يشتبه في استخدامه في عمليات التهجير السري.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن مصالح الأمن الوطني بمدينة بركان، أوقفت ايضا، أربعة أشخاص، من بينهما وسيطان حضرا لاستلام القارب، بينما تم توقيف المشتبه فيهما الرئيسيان بمنطقة “مداغ” بضواحي مدينة بركان.

وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية قد مكنت من حجز قارب مطاطي ثاني بمدينة وجدة، يشتبه في استخدامه هو الآخر من طرف أفراد هذه الشبكة الإجرامية في عمليات التهجير السري.

وقد تم، وفق البلاغ، فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع الأشخاص الأربعة المتورطين في تنظيم وتسهيل عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كافة المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.