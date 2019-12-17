آرسنال يريد التعاقد مع مساعد غوارديولا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن آرسنال الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع مساعد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، لقيادة "الجانرز" خلفا للمدرب المقال أوناي إيمري.

والتقطت صورًا لمسؤولي آرسنال أثناء مغادرتهم منزل أرتيتا في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، وذلك بعد ساعات من مباراته أمام مانشستر سيتي، والتي حسمها السيتي لصالحه بثلاثية نظيفة.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن مسؤولي آرسنال بدأوا محادثاتهم مع أرتيتا منذ ثلاثة أسابيع، وتحديدًا بعد رحيل إيمري، مشيرة إلى أن جلسة الأحد لم تكن الخطوة الأولى.

وأكدت أن هزيمة آرسنال أمام مانشستر سيتي، دفعت المسؤولين للتدخل من أجل إنقاذ الفريق من سلسلة تراجع النتائج الكارثية وابتعاده عن المركز الرابع للموسم الرابع على التوالي.

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وأوضحت أن آرسنال يبحث عن شخص يعرف النادي، ولديه خبرات طويلة في البريمييرليغ، ومتاح لتولي المهمة على الفور.

وقضى أرتيتا خمسة سنوات في ملعب الإمارات، وكان قريبًا من تولي منصب المدير الفني في صيف 2018، قبل أن يقرر النادي تعيين أوناي إيمري بدلًا منه.

وغادر أرتيتا ملعب الإمارات مع باقي أعضاء فريق مانشستر سيتي، دون التحدث إلى وسائل الإعلام، أمس الأحد، لكنه التقى بمسؤولي آرسنال عقب المباراة.