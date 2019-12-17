البرازيلي نيمار يكشف عن حلمه الكبير!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، إشادته بزميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدا أن الأخير لم يكن سببا في رحيله عن صفوف برشلونة الإسباني في صيف 2017.

وذكر نيمار في حوار مع مجلة فرانس فوتبول "ميسي لاعب مذهل، إنه أفضل لاعب رأيته في حياتي، وليس غريبا عليه الفوز بالكرة الذهبية 6 مرات، لأنه باق على القمة لعدة سنوات، ومن المفترض أن تكون هناك كرة ذهبية خاصة به فقط".

وأكد اللاعب البرازيلي "رحلت عن برشلونة سعيا لتحقيق أهداف أخرى، وليس للفوز بالكرة الذهبية أو عدم التواجد مع ميسي في فريق واحد، بل أنا فخور للعب بجواره، فهو صديقي، وسأبقى أحبه دائما".

وتابع "في برشلونة الاهتمام بكرة القدم يكون مكثفا، وتعلمت هناك الكثير من الأمور، وكانت أحوالي جيدة".

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وعن رغبته في الرحيل عن صفوف بي إس جي مطلع الموسم الجاري، للعودة مجددا إلى البارسا، قال نيمار جونيور "لم أقصد إيذاء أحد، ولكن عندما لا تكون سعيدا في مكان ما، يجب مغادرته، لقد تحدثت كثيرا في هذا الشأن، والآن أنا لاعب باريسي".

وتطرق نجم سان جيرمان للحديث عن أبرز أمنياته، مشددا "الفوز بكأس العالم مع البرازيل أكثر حلم أتطلع إليه، كذلك أتمنى الفوز بالكرة الذهبية، ولكن لا يهم سواء فزت بها أم لا".

وأكد نيمار في ختام تصريحاته أن العلاقة بينه وبين زميله كيليان مبابي "جيدة للغاية"، مشيرا "نساعد بعضنا لإحراز الأهداف، فهو فتى استثنائي، ونتبادل الرسائل سويا، ولا توجد أي مشاحنات بيننا، أما ماركو فيراتي، فهو من أفضل اللاعبين الذين زاملتهم".