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شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يضرمون النار في مخيم تابع للمرجع الديني الشيعي بكربلاء والان مع التفاصيل
الإثنين 16 ديسمبر 2019
أفادت مصادر صحافية قيام مجهولين مساء اليوم الإثنين؛ باحراق مخيم تابع للمرجع الديني الشيعي محمد تقي المدرسي، وسط محافظة كربلاء، جنوب العراق.
وقالت المصادر إن ”مجهولين أحرقوا مخيما للمرجع المدرسي وسط كربلاء بالكامل، ويقدم المخيم خدمات الطعام والمبيت وغيرها إلى الزائرين للمحافظة بهدف زيارة الإمام الحسين والعباس، وخصوصًا الزوار الإيرانيين“.
وأضافت المصادر أن ”المجهولين تمكنوا من الهروب بعد إحراق المخيم، فيما تحاول فرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق، بينما فتحت قوات الأمن تحقيقًا في الحادث، الذي لم يتسبب بإصابة أي أشخاص حتى اللحظة“.. وفق “إرم نيوز“ .
ويشهد العراق منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي تظاهرات شعبية عارمة؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، تحولت فيما بعد إلى دعوات لإسقاط الحكومة، حيث أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يقارب 500 شخصٍ، وإصابة نحو 19 ألفًا آخرين بجروح متفاوتة، واعتقال واختطاف الآلاف من المتظاهرين، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.
حرق مخيم المرجع الشيعي محمد تقي المدرسي وسط #كربلاء#إرم_نيوز#العراق_ينتفضpic.twitter.com/DGknJJ8222— إرم نيوز (@EremNews)
حرق مخيم المرجع الشيعي محمد تقي المدرسي وسط #كربلاء#إرم_نيوز #العراق_ينتفض pic.twitter.com/DGknJJ8222— إرم نيوز (@EremNews) December 16, 2019
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