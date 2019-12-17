أمين عام الناتو : الخلافات بين أعضاء الحلف لن توقف مسيرته

الكويت ـ د ب أ: أكد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ميرسيا جيوانا أن حلف الناتو سيعمل بقوة لتجاوز الخلافات الطارئة ، لافتا إلى أن هذه الخلافات كانت دائما موجودة في مسيرة الحلف، وغالبا ما يتم تجاوزها , وهي لن توقف المسيرة وتحقيق الأهداف والقيم التي قام عليها الحلف. وأضاف جيوانا، خلال كلمة له امس الاثنين في حلقة نقاشية بعنوان “15 عاما على مبادرة اسطنبول للتعاون والإنجازات و التطلعات المستقبلية” ، أن التعاون بين الناتو ودول الخليج مبني على الثقة المتبادلة بين الطرفين . وقال :”الناتو لا يقوم بتدريبات عسكرية مع الجانب الكويتي لتعزيز قدراتها فحسب بل في تعاون الأمن السيبراني والتعليم العسكري” . وعما اذا كان الحلف لايزال قويا في ظل الانتقادات الموجهة له من قبل دول حليفة وعضوة أجاب جيوانا :”لا شيء جديد في هذا الموضوع فنحن معتادون على وجود آراء مختلفة بين أعضاء التحالف، وهذه أحد أوجه الديمقراطية فعلى مدار الـ 70 سنة الماضية مررنا بأوقات عصيبة مثل أزمة قناة السويس في ستينيات القرن الماضي، وكذلك بالنسبة لدخول التحالف ضد العراق حيث كان بعض الأعضاء غير سعيد بالمشاركة”. وأضاف “أتوقع أن الحلف قادر على الاستمرار لـ 70 سنة مقبلة ونحن بصحة جيدة جدا” . وحول مشكلة تمويل التحالف خصوصا من قبل الولايات المتحدة قال جيوانا :”قد تكون هناك مشكلة في التمويل، إلا أن أصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي وكندا استجابوا بالإيجاب لدعم الحلف، حيث رفعوا من ميزانياتهم الدفاعية 130 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل الى 400 مليار دولار في عام2024 “. وأكد جيوانا على مرونة حلف الناتو وقدرته على استيعاب المستجدات الجيوسياسية وانفتاحه على توسيع التعاون مع الدول حول العالم لضمان استقرار وأمن الجميع .