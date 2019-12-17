لبنان: إرجاء مشاورات تشكيل الحكومة .. واشتباكات تهز بيروت

في السياسة 17 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

بيروت ـ وكالات: قالت الرئاسة اللبنانية امس إنها أجلت الاستشارات النيابية لتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة إلى غد الخميس بناء على طلب من سعد الحريري رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الذي من المتوقع أن يتم تكليفه مجددا برئاسة الحكومة. وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الحريري طلب في اتصال هاتفي مع الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات التي كان من المفترض أن تجرى امس “لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة”.

ولم يصدر أي تعليق فوري من مكتب الحريري. ولبنان في حاجة ماسة إلى حكومة جديدة لإخراجه من الأزمة الاقتصادية الأسوأ منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وغطى دخان الغاز المسيل للدموع وسط بيروت في الوقت الذي طاردت فيه قوات الأمن محتجين قرب مبنى البرلمان اللبناني مساء امس الاول في ثاني يوم من الاشتباكات بالشوارع والتي أدت إلى سقوط عشرات الجرحى. وعاد المئات للتظاهر في بيروت رغم حملة قوات الأمن العنيفة على احتجاج في الليلة السابقة عندما أدت الاشتباكات إلى إصابة العشرات أيضا. ومثلت تلك أعنف اضطرابات في بيروت خلال موجة تاريخية من الاحتجاجات التي اجتاحت لبنان منذ 17 أكتوبر ودفعت سعد الحريري للاستقالة من رئاسة الحكومة. وتفجرت الاحتجاجات بسبب الغضب من النخبة الحاكمة التي تركت الفساد يستشري في لبنان على مدى عشرات السنين وقادت لبنان نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي وقعت فيما بين عامي 1975 و1990. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن، التي انتشرت مرة أخرى بأعداد كبيرة مدافع المياه على مئات المتظاهرين الذين ظلوا في الشوارع . وقال الدفاع المدني اللبناني إنه عالج 46 شخصا من إصابات ونقل 14 آخرين إلى مستشفيات. وهزت الاشتباكات منطقة تجارية ببيروت لساعات حتى ساعة متأخرة أمس الاول وقام جنود الجيش بإغلاق بعض الطرق. وطلبت قوات الأمن من المتظاهرين على تويتر مغادرة الشوارع. وهرعت حشود من الرجال والنساء بحثا عن ساتر وهم يهتفون “ثورة ثورة” في الوقت الذي تصاعد فيه دخان أبيض من عبوات الغاز المسيل للدموع. وقام البعض بإلقاء عبوات الغاز مرة أخرى على شرطة مكافحة الشغب التي كانت تقف في مكان قريب.