الأسد: لا أفق لبقاء القوات الأميركية في سوريا

دمشق ـ الخليج 365: أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن :”أن أولوية سورية في التعامل مع الوجود الأميركي غير الشرعي هو ضرب الإرهابيين، لأن ذلك يضعف وجوده، إلى جانب إقناع المجموعات السورية التي تعمل تحت السيطرة الأميركية بالعودة إلى حضن الخليج 365 والانضمام إلى جهود الدولة السورية في تحرير كل الأراضي، وعندها لن يكون هناك أفق لبقاء الأميركي في سوريا”. واتهم الأسد في مقابلة مع قناة “فينيكس” الصينية ونقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الولايات المتحدة تقوم بسرقة النفط السوري وبيعه إلى تركيا.

من جانب آخر، صرح الرئيس السوري بأن عملية إعادة الإعمار في سوريا بدأت ولكنها بحاجة للمزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج، واوضح أن “عملية إعادة الإعمار في سوريا بدأت ولكنها بحاجة للمزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج كي تنطلق بشكلها الواسع، وما نأمله من الشركات الصينية هو البدء بالبحث عن فرص للاستثمار في السوق السورية التي تتحسن بشكل مطرد ومتسارع”. وحول حجم التأثير على عائدات النفط السورية، قال :”في مرحلة من المراحل في بداية الحرب وصلت عائدات النفط تقريبا للصفر، واليوم وبعد استعادة جزء بسيط من الآبار خلال العامين الماضيين، بات لدينا شيء بسيط من النفط. فحتى الآن تأثير النفط الإيجابي على الاقتصاد السوري ما زال محدوداً لأن معظم الآبار تحت سيطرة المجموعات الإرهابية أو الخارجة عن القانون والتي تعمل بمجملها تحت الأمر الأميركي”.