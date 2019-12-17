جريفيث يبحث مع (أنصار الله) تنفيذ اتفاق ستوكهولم

صنعاء ـ د ب أ: التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أمس في العاصمة صنعاء قيادات في جماعة “أنصار الله” في مسعى جديد للمسؤول الدولي، للدفع بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي مر عليه عام كامل.

وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي أن المبعوث الدولي وصل الى صنعاء قادما من العاصمة الأردنية عمّان برفقه نائبه معين شريم، من دون أن يدلي بأي تصريحات. ومن المقرر أن يعقد جريفيث مع مسؤولين في “أنصار الله” لقاءات تتناول ضرورة الدفع بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، خصوصا تعزيز وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة مع العمل على التقدم في ملف تبادل الأسرى.

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