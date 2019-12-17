مليشيا "حزب الله" تحاول اقتحام منطقة وسط بيروت

أفاد مراسل "العين الإخبارية" في لبنان بأن عناصر من "حزب الله" و"حركة أمل" حاولوا اقتحام منطقة وسط بيروت وسط عودة التوتر بالعاصمة.

وقال مراسلنا إن العناصر كانوا يطلقون هتافات داعمة لرئيس البرلمان نبيه بري وأمين عام حزب الله حسن نصر الله،

وأشار إلى أن هناك انتشارا واستنفارا للجيش اللبناني في المنطقة، فيما أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع.

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بدورهم، أطلق متظاهرون وسط بيروت نداءات استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنها: "قطعوا عنا الكهرباء "والبلطجية" هجموا على الخيم ولا إعلام محلي يغطي ما يحصل على الأرض".

جاء ذلك في إطار انعطاف مسار الاحتجاجات اللبنانية التي بدأت سلمية، حيث أضرم مجهولون النار، الأحد، في مكتبي "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" في عكار شمالي لبنان.



وهرعت عناصر الأمن اللبناني من الأدلة الجنائية أمس لتبدأ التحقيقات لكشف الفاعلين وملابسات الحادث.

واندلعت مواجهات ليل السبت/الأحد بين القوات الأمن اللبنانية ومجموعات من الحراك الشعبي قرب البرلمان وسط العاصمة بيروت، ما دفع عناصر الأمن إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.