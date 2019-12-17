سموحة يطلب استعارة أغلى ناشئ في الدوري المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى مسؤولو النادي الأهلي المصري عرضا رسميا من سموحة بشأن استعارة الثنائي صلاح محسن وعمار حمدي لاعبي الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل.

يأتي طلب سموحة للحصول على خدمات الثنائي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بناء على طلب حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري.

ويعد صلاح محسن أغلى ناشئ في تاريخ الكرة المصرية، حيث انتقل لصفوف النادي الأهلي في يناير/كانون الثاني عام 2018 مقابل نحو 40 مليون جنيه قادما من إنبي.





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صاحب الـ22 عاما شارك مع الأهلي خلال 32 مباراة سجل 8 أهداف ولم يقدم المستوى المتوقع منه، ما دفع النادي لفتح الباب أمام خوضه تجربة إعارة للحصول على الفرصة الكاملة واستعادة مستواه.

بدوره، يسعى عمار حمدي، للرحيل معارا عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، للحفاظ على حظوظه ضمن المنتخب المصري الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وينتظر مسؤولو الأهلي رأي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر لتحديد موقفه سواء بالموافقة أو رفض رحيل الثنائي.



