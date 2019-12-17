نزع الاعتراف من السراج وهبوط الليرة.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 16 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



فعلى الصعيد السياسي نطالع: مطالبات ليبية للأمم المتحدة بسحب الاعتراف بحكومة السراج، واستطلاع رأي: أغلبية بسيطة تعارض عزل ترامب من منصبه، وخبراء: قمة نيامي "جرس إنذار" للعالم من تصاعد الإرهاب، والسيسي: الإرهاب يستخدم شبكات التواصل لصالح مخابرات عالمية.



وفي الاقتصاد تجدون: الليرة التركية تواصل الهبوط وتهوي 0.6% أمام الدولار، وأسعار النفط تتراجع بعد غموض ملف التجارة بين واشنطن وبكين، والذهب يصعد والمتعاملون يترقبون وضوح اتفاق التجارة، ونمو قطاعي الصناعة والتجزئة في الصين يفوق التوقعات.



كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.



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