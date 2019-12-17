الرئيس المصري: لن نسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا والسودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن حكومة الوفاق في ليبيا "ليست لها إرادة حرة لأنها أسيرة للميلشيات الموجودة في العاصمة"، موضحا أن الأمن القومي المصري تضرر كثيرا بالموقف غير المستقر في ليبيا.



وأضاف السيسي، خلال مداخلته في جلسة بمنتدى الشباب عن مواجهة التحديات في دول المتوسط: "كان أولى بنا التدخل المباشر في ليبيا، ولدينا القدرة على ذلك، ولكننا لم نفعل، لأن الشعب الليبي لن ينسى التدخل بشكل مباشر في أمنه".

وقال الرئيس المصري إن ليبيا أصبحت دولة معبر لإنطلاق الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا، موضحا أن ألوفا من الشباب المصري عاد منها بسبب حالة عدم الاستقرار.

وأشار السيسي إلى أن استعادة الأمن في المنطقة سواء في سوريا أو لبيبا أو العراق مرهون باستعادة الجيوش الوطنية بتوجهاتها الوطنية ودورها الحقيقي.

جاءت تصريحات السيسي بعد أن أعلنت السفارة الليبية بالقاهرة تعليق أعمالها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية اعتبارا من الأحد.

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وقالت السفارة الليبية في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للسادة المواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 كانون الأول/ديسمبر 2019 وحتى إشعار آخر".

ولم تكشف السفارة الليبية عن ظروف وأسباب تعليق العمل فى السفارة، واكتفت بالقول إن ظروفا أمنية تسببت فى تعليق العمل بها، غير أن القرار يأتي بعد يوم واحد من مطالبة بعض الدبلوماسيين بالسفارة بالانشقاق عن حكومة الوفاق بعد توقيعها اتفاقا بين فائز السراج وتركيا.

وكان عدد من الدبلوماسيين فى السفارة الليبية بالقاهرة قد أصدروا بيانا قبل يومين أكدوا فيه انشقاقهم عن حكومة الوفاق، ودعمهم للعملية العسكرية لما يسمى بـ"الجيش الوطنى الليبي" لتحرير طرابلس.

وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال قد التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح السبت وأكد خلال اللقاء "تفهم مصر للأوضاع في ليبيا، واعتبار مصر مجلس النواب الليبى الجسم الشرعى الوحيد الممثل للشعب الليبى".

أما صالح فقد أعرب عن تطلعه إلى أن تسخر مصر ثقلها ودورها المحورى الإقليمى لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسى وحكومة الوفاق.