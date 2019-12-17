حكومة دبي تردّ على الحملة ضدّ المنتجات الإماراتية المصدرة من جبل علي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات خاصة

أصدرت حكومة دبي توضيحات تردّ على الحملة التي استهدفت المنتجات الإمارات، والمصدرة من منطقة جبل علي، وخاصة تلك الموجهة إلى المملكة العربية السعودية، ملمحة إلى أن مصدر الحملة قد يكون دولة قطر.



وأشار المكتب الإعلامي لحكومة دبي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي إلى أن حملة تشويه ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي استهدفت المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي، التي تضم 7500 شركة من حول العالم عبر مجموعة من الادعاءات والمغالطات.

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وقالت حكومة دبي إن تحليل البيانات أوضح أن من تصدر هذه الحملة مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي من خارج السعودية، ومن دول معروفة بتوجهاتها المعادية للإمارات والسعودية، في إشارة على ما يبدو إلى قطر.

وبينت الحكومة أن إلى أن الادعاءات التي رافقت الحملة تحاول الإساءة للعلاقات بين الإمارات والسعودية خاصة في المجال التجاري، وردت على ذلك بأن ”شعارنا في الإمارات واضح ما يضر السعودية وشعبها يضرنا كإماراتيين وما يُصدر للسعودية مطابق للمواصفات المشتركة“.

وأضافت حكومة دبي أن المشاركين في الحملة ”المشبوهة“ ضد المنتج الإماراتي استندوا إلى مجموعة من الأكاذيب ومنها عدم وجود رقابة ومتابعة للسلع المصنعة في جبل علي؛ وهذا خطأ كبير، فالجهات الإماراتية ومختلف السلطات المعنية تنشط في المنطقة الحرة لجبل علي لضمان جودة أي منتج.

وأكدت على أن ”جبل علي وكل المناطق الحرة في دبي، وعموم الإمارات تخضع لرقابة ومتابعة السلطات الإماراتية، وهي ملتزمة بمعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المعتمدة إقليمياً ودولياً“.