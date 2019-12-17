الديموقراطيون يستعدون لمعركة عزل ترامب على خلفية عرقلته للكونغرس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات خاصة

أكد الديموقراطيون اليوم الإثنين، أنهم يستعدون لخوض معركة من أجل جلب الشهود والحصول على عملية عادلة في محاكمة مجلس الشيوخ للرئيس دونالد ترامب، قبل أيام من تصويت تاريخي في مجلس النواب بشأن عزل الرئيس بعد اتهامه باستغلال النفوذ وعرقلة الكونغرس.



وقال كبير الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إنه يهدف إلى بدء الإجراءات في 6 يناير (كانون الثاني) لتحقيق "عدالة سريعة ولكن منصفة" لترامب.

وبدأ المشرعون أسبوعاً حافلاً، حيث أصدر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيري نادلر، تقريراً من 658 صفحة اليوم الإثنين، يحدد فيه قضية إقالة ترامب مع تفصيل أخطائه المتهم بها، بما في ذلك الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن منافسه الديموقراطي جو بايدن.

وتحدث التقرير عن سلسلة أفعال "جنائية" قام بها الرئيس بينها الرشوة، في طعن لقول الجمهوريين، إن الديموقراطيين لم يحددوا أي عمل جنائي قام به الرئيس.

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وجاء في التقرير، أن "استغلال الرئيس ترامب للسلطة يشمل الجريمة الدستورية المتمثلة في (الرشوة) والجرائم الفدرالية المتعددة" مضيفاً أن سلوك ترامب "لا يشبه أي شيء شهدته هذه الأمة على الإطلاق".

ومن المقرر أن تجتمع لجنة اللوائح في مجلس النواب الثلاثاء لوضع مبادئ توجيهية لإجراء مناقشة عامة بشأن المساءلة.

وعندما يجتمع المجلس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون الأربعاء لبحث التهمتين اللتين وافقت عليهما اللجنة القضائية، من المتوقع أن يصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يخضع لإجراء العزل بعد أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998.

واستقال ريتشارد نيكسون عام 1974 قبل تصويت مجلس النواب مباشرة. ولم تتم إدانة جونسون ولا كلينتون في مجلس الشيوخ.

هذا ومن غير المرجح أن تتم إقالة ترامب من قبل مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية.